VERNON : UN COURANT D’ART DANS LES RUES

Du 19 juin au 31 octobre, 8 œuvres d’art seront installées en centre-ville et jusqu’en bord de Seine, créant ainsi une balade culturelle propice à la flânerie, à la découverte et à la rencontre.

La programmation autour de la balade artistique permettra de créer un parcours pluridisciplinaire aux multiples facettes, à la fois culturel, scientifique et sensoriel, sollicitant ainsi le spectateur et faisant appel à son acuité et à sa réflexion.

Au programme : une visite commentée du parcours le samedi 27 juin et le samedi 4 septembre à 14h30 – Départ Jardin des Arts, une chasse aux trésors du jeudi 1er juillet au vendredi 27 août – Rendez-vous à l’Office de Tourisme (aussi disponible en version numérique), ou encore un spectacle itinérant: À l’heure bleue, rêver la ville le vendredi 20 août à 20h (2h) – Départ Jardin des Arts

De nombreuses activités vous permettront de découvrir les œuvres :

IKOSABSOLEM :

Entre art et mathématique – ateliers tout public – Samedi 26 juin et Samedi 2 octobre 15h30 – Jardin des Arts

Atelier artistique « peinture en volume » parents-enfants – samedi 10 juillet de 10h à 17h (avec l’artiste) – Jardin des Arts

VERNONKERBART #1

Visite insolite « Ouvrez les yeux » à la découverte des secrets de Vernon – dimanche 4 juillet à 14h30 – Entrée Jardin des Arts

TISSER DES LIENS

Concert de Jazz du groupe « Diavoletto » – jeudi 8 juillet à 21h – Place Chantereine

PILE DU PONT

Conférence sur la biodiversité avec Jérôme Chaib – jeudi 30 septembre à 17h30 – Mairie de Vernon

« Sauvages dans ma rue » observatoire participatif des plantes sauvages (par la LPO) – dimanche 12 septembre de 14h30 (2h) – Pont Clémenceau

BRUITS DE L’EAU

Balade en bord de Seine (par la CAUE) – samedi 7 août à 14h30 (2h) – Bord de Seine

Pour certaines activités la réservation est obligatoire par mail à culture@vernon27.fr ou par téléphone au 02 32 64 38 07

Vous retrouverez le programme complet sur le site internet de la ville www.vernon27.fr.