MAGNANVILLE : UN NOUVEAU VÉHICULE DE L’ESAT SUBVENTIONNÉ PAR LES ROTARY DE MANTES-LA-JOLIE ET VERNON

Après un accident en 2020, l’ESAT de Magnanville a perdu l’un de ses véhicules d’atelier, perturbant fortement le quotidien de ses travailleurs en situation de handicap. En raison du budget très limité de l’ESAT pour le remplacement du véhicule jugé irréparable, les Rotary de Mantes-la-Jolie et Vernon ont décidé de mettre en commun leurs moyens et leurs réseaux pour boucler le financement.

L’ESAT (établissement et service d’aide par le travail) de Magnanville offre un cadre protégé à 39 personnes en situation de handicap pour les accompagner dans leur parcours professionnel, leur quête d’autonomie et leur inclusion. Parmi les activités qui leur sont proposées, les travailleurs sont amenés à réaliser des prestations de JEV (Jardins Espaces Verts) sur des sites d’entreprises ou chez des particuliers, ce qui nécessite des déplacements courts mais très fréquents (225 jours d’utilisation par an). Un véhicule utilitaire est donc indispensable au bon fonctionnement des ateliers de l’ESAT.

Leur budget ne leur permettait pas d’imputer plus de 9 000 euros au remplacement de leur véhicule accidenté, ce qui est très en deçà des prix constatés, que ce soit pour un utilitaire neuf ou d’occasion. Après avoir sollicité sans succès leurs financeurs, l’ESAT de Magnanville s’est tourné vers le Rotary qui a répondu favorablement.

L’association des Clubs Rotariens de Vernon, de Mantes-la-Jolie et de leurs districts respectifs va permettre, avec le concours du Crédit Agricole de Mantes-la-Jolie, de constituer un budget de 28 000 € pour l’achat d’un véhicule neuf (7 places, climatisé et doté d’un attelage).

