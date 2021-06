JOURNAL VENDREDI 18 JUIN 2021 00:00 / 4:27 1X

La course “Les Boucles d’Eure” partira du Val d’Hazey.

TITRES:

– Fait divers : une voiture oubliée cause un important dégagement de fumée dans un sous-sol de Gaillon.

– Vernon : l’association AVAP se mobilise sur le terrain pour les plus défavorisés.

– Les Andelys : douze adolescents retenus pour les chantiers jeunes.

– Course à pied : les Boucles d’Eure partiront du Val d’Hazey.