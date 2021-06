SNA : PARTICIPEZ À L’ACTION POUR LA PRÉVENTION DES DÉCHETS

SNA vous invite à participer à l’élaboration d’un Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) le mardi 29 juin à 14h. Le Service Prévention et Collecte des déchets de SNA est à la recherche de personnes volontaires, intéressées et sensibles aux questions de l’environnement, afin de participer au recensement d’idées pour la réduction de déchets sur le territoire et l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Aucune compétence particulière en la matière n’est exigée.

Vous êtes invité(e)s à faire part de votre intérêt à participer à ce projet par email à environnement@sna27 ou par téléphone au 02 32 53 50 03 avant le 21 juin 2021.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.gasny.fr.