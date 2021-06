JOURNAL LUNDI 21 JUIN 2021 00:00 / 19:52 1X

Les résultats du premier tour des élections départementales et régionales ont été dévoilés.

TITRES :

– Elections régionales : la présidente sortante Valérie Pécresse se retrouve en ballotage favorable après le premier tour.

– Elections départementales – canton de Mantes la Jolie : Pierre Bédier et Nathalie Pereira sont en tête.

– Elections départementales – canton de Limay : Cécile Dumoulin et Guy Müller sortent en première position à l’issue du premier tour.

– Elections départementales – canton de Bonnières sur Seine : Patrick Stefanini et Josette Jean sont en ballotage favorable.