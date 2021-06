JOURNAL MARDI 22 JUIN 2021 00:00 / 8:28 1X

Le binôme Mathilde Androuët / Cyril Nauth, qualifié pour le second tour des élections départementales dans le canton de Mantes la Jolie.

TITRES :

– Faits divers : une femme a été victime de violences conjugales à Achères.

– Yvelines : le Département investit dans l’enseignement supérieur, la recherche et la formation médicale et scientifique.

– Limay : des agents de la Ville se sont mis en grève jeudi dernier.

– Mantes la Jolie : la commune lance sa première compétition e-sport vendredi 2 et samedi 3 juillet.

– Interview de Cyril Nauth, candidat aux élections départementales en binôme avec Mathilde Androuët. Il revient sur les résultats du premier tour dans le canton de Mantes la Jolie.