GPS&O : APPEL À PROJET POUR LE CLEA 2022-2024

Si vous êtes artiste et que vous souhaitez vous engager dans une démarche d’éducation artistique et culturelle le Contrat Local d’Education Artistique du Grand Paris Seine & Oise, en partenariat avec la DRAC et l’Académie de Versailles, vous donne l’opportunité de venir à la rencontre d’une diversité de groupes afin de leur transmettre votre processus de création artistique dans le cadre d’une résidence-mission.

Pendant deux ans, profitez de ce projet d’envergure au sein du plus grand CLEA d’Île-de-France pour nourrir et partager votre créativité, tout en élargissant votre réseau professionnel.

Pour candidater prenez tout d’abord connaissance de l’appel à projet.

L’envoi des candidatures se fait uniquement par courriel, en un seul fichier au format PDF (n’excédant pas les 8 Mo) ou via We Transfer. Un accusé de réception vous sera envoyé avec la liste des pièces reçues.

La candidature est à adresser à la boite électronique suivante : clea@gpseo.fr

La date limite pour l’envoi des dossiers est fixée au 2 novembre 2021.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet gpseo.fr