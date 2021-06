Le projet “les Vernonnaises s’unissent” a pour but de promouvoir le sport féminin au sein de la ville de Vernon, pour cela le SPN Football et le SPN Basketball s’associent afin de mettre en place plusieurs demi-journées sportives et éducatives de 14H à 18H et prévoit l’organisation d’un match de gala féminin demain, samedi 26 juin, au stade de Vernonnet.

Au programme demain, samedi 26 juin :

Atelier rencontres de football et Basketball « Coopération, opposition, arbitrage et respect des règles » (SPN football et basketball et ELV)

Stand sensibilisation des gestes de premiers secours (La croix rouge)

Stand contre sur les violences faites aux enfants (Les enfants de Tamar)

Stand sur le thème de l’écologie (Zéro dech’)

Stand musique (association LEEJ ou ELV)

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.