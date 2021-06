SECOND TOUR ELECTIONS REGIONALES ILE DE FRANCE

Pour cette émission spéciale sur le second tour des élections régionales en Ile de France, 4 représentants des listes qualifiées ont répondu à nos questions. Nous recevons : Bruno Millienne, candidat dans les Yvelines sur la liste “Envie d’Ile de France” menée par Laurent Saint Martin. Ghyslaine Senée, candidate tête de liste dans les Yvelines sur la liste “Le rassemblement pour l’écologie et la solidarité” menée par Julien Bayou. Laurent Morin, candidat tête de liste dans les Yvelines pour la liste “Le choix de la sécurité, liste soutenue par le Rassemblement National” menée par Jordan Bardella. Et Raphaël Cognet, candidat dans les Yvelines sur la liste “Ile de France Rassemblée avec Valérie Pécresse” (menée par Valérie Pécresse).