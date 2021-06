ASSOCIATION LE SET PRODUCTION – 19 JUIN 2021 00:00 / 21:21 1X

BPM reçoit L’Association du Set Production. Retrouvez son président Haroon Hassan, le chargé de l’événementiel Nathan Lutz et le directeur artistique Hugo Saint-Michel. Le but de l’association est de produire et promouvoir les artistes vernonnais.