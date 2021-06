BPM MAGAZINE AMIS DES ENFANTS DU MONDE – 19 JUIN 2021 00:00 / 19:39 1X

L’Association les Amis des Enfants du Monde

BPM reçoit l’Association des Amis des Enfants du Monde. Retrouvez une bénévole, Manon Savart. L’association a pour but de venir en aide aux enfants dans leur pays, en participant au financement de programmes locaux axés sur l’éducation, la santé et l’alimentation, le lien familial, le développement durable et les droits des enfants.