Demain, le mercredi 30 juin, de 13h30 à 17h30 “Parcours à histoires” vous sera proposé devant l’école élémentaire du Square Castle Donington avec le soutien de la DRAC et la DSDEN de Normandie, SNA et l’EPA de Vernon, la commune de Gasny. Parcours à histoires a été conçu par la Cie Boréale : Jessica Rivière et Cyril Romoli.

Vous pourrez écouter deux ballades sonores et poétiques imaginées par les élèves de l’Ecole élémentaire du Square Castle Donington. L’écoute est libre et gratuite à partir de votre smartphone, pensez juste à vous munir d’un casque audio.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.gasny.fr.