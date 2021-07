Destination Vernon 2021

Destination Vernon, ça commence demain, le samedi 3 juillet 2021. Et pour cette 3e édition, la municipalité propose deux mois complets d’un programme événementiel pour petits et grands. Au menu : sport, culture et joie de vivre en bord de Seine.

L’été est revenu après une année éprouvante, comme un air de liberté qui incite à la flânerie. Pour la dolce vita, direction l’esplanade Jean-Claude Asphe. C’est là que vous trouverez, du 3 juillet au 29 août, le village Destination Vernon, centre névralgique d’un été placé sous le signe du farniente. Vous pourrez y emprunter un transat auprès de la vingtaine de jeunes employés en job d’été par la municipalité. Il n’y a plus qu’à s’offrir un smoothie chez Jack & Joey, restaurant éphémère installé pour l’occasion, et bienvenue au paradis.

Néanmoins, si vous avez trop chaud, vous pourrez effectuer un baptême de plongée gratuit grâce au SPN, l’une des nombreuses associations sportives participant à Destination Vernon. « Pas besoin de partir loin, cet été nous avons une station balnéaire à Vernon ! », se réjouit Johan Auvray, maire adjoint en charge de l’événementiel, de la jeunesse et des sports, « grâce à notre partenariat avec les associations, les Vernonnais peuvent faire de la voile, du kayak ou bien du paddle sur les bords de Seine ».

Avec Destination Vernon, la culture n’est pas en reste. Les traditionnelles séances de cinéma en plein air reviennent et, cette année, il y en aura 5 ! Certaines sur la place De-Gaulle, d’autres au Vallon Saint-Michel et une aux Tourelles. « Car Destination Vernon, ce n’est pas que le centre-ville mais également de nombreuses animations dans les quartiers prioritaires », poursuit M. Auvray.

Les centres sociaux ne sont d’ailleurs pas en reste et participent à un des temps fort de l’été : Espace dans ma Ville ! D’ordinaire organisé à l’automne, ce programme à destination des jeunes aura lieu du 9 au 13 août au stade de Vernonnet. L’occasion d’en savoir plus sur le spatial et de se prendre pour Thomas Pesquet. Quitte à vouloir faire le capitaine, pourquoi ne pas embarquer sur le Ladybird ? Le bateau associatif accostera aux Tourelles pendant l’intégralité de Destination Vernon pour des promenades et ateliers sur la Seine.

Et pour ceux qui souhaiteraient faire un tour dans leur restaurant ou bistrot préféré, rappelons que No Car Rue Carnot est de retour tous les dimanches.

Pour télécharger le programme complet de Destination Vernon cliquez ici .

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.