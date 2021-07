LIMAY : SEMAINE DE LA FRATERNITÉ 2021

La semaine de la Fraternité se déroulera du 4 au juillet 2021 à Limay. Il s’agit d’une semaine de festivités placées sous le signe de la Fraternité. Un jour, un quartier, et à chaque date, un DJ set, un spectacle et une animation, le tout en collaboration avec des artistes locaux et des associations locales.

Au programme de la semaine de la Fraternité :

Dimanche 4 juillet de 10h30 à 20h00 :

Halle à Marché, Place de la République

Marché exotique & Concert de Francky Vincent

En partenariat avec l’association Karukera’sn’co

Lundi 5 juillet de 14h à 21h

Quartier de la Gare, Rue Georges Danton

DJ, Stand de réalité, virtuelle, Spectacle de la Compagnie des Contraires

Artistes : DAGS et Keïla Madi

En partenariat avec l’association Cramponne-toi !

Mardi 6 juillet de 14h à 21h

Quartier de la Chasse, Rue des Claies & Rue Abel Plisson

DJ, Stand de réalité virtuelle, Spectacle de la Compagnie des Contraires, Battle Afro danse

Artistes :CRV KIT

En partenariat avec l’association La chasse à la réussite

Mercredi 7 juillet de 10h à 21h

Quartier du Village et la Médiathèque

DJ, Stand de réalité virtuelle, Spectacle de la Compagnie des Contraires, Spectacle «J’suis pas si foot !» de Brice Pezon, Atelier origami

Artistes : Toto, Alibeng

En partenariat avec l’association Amicale du Village

Jeudi 8 juillet de 14h à 21h

Quartier des Hauts de Limay, Parvis du collège Galilée

DJ, Stand de réalité virtuelle, Spectacle de la Compagnie des Contraires

Artistes :Anisse le Diez

En partenariat avec l’association Jeunes des Hauts de Limay

Vendredi 9 juillet de 14h à 21h

Quartier des Hautes Meunières, Allée Volta

DJ, Fanfare (La source/Les Croms/Hautes Meunières), Stand de réalité virtuelle, Spectacle de la Compagnie des Contraires

Artistes : Chaka la S

En partenariat avec les associations Le Stud, Espoirs et jeunesse de Limay

Samedi 10 juillet de 14h à 21h

Centre-ville, École Zulmée Carlu

DJ, Stand de réalité virtuelle, Spectacle Compagnie des Contraires, 23h : feu d’artifice

Artistes : LOW JAY

Association Coup de pouce et Comité des Fêtes

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet de la ville www.ville-limay.fr.