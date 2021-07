MAGNANVILLE : MARCHÉ DU TERROIR

Un marché du terroir est organisé à Magnanville vendredi prochain, le 9 juillet 2021. Les exposants vous accueilleront de 17h à 20h, sur le parvis de la mairie. Fruits et légumes frais et de saison, viande, fromages… Le marché de Magnanville est le lieu idéal pour faire le plein de bons produits en vue de préparer vos menus. C’est aussi l’occasion d’échanger avec les commerçants et d’obtenir leurs précieux conseils.

Pour vous rendre au marché du terroir vous devrez obligatoirement mettre un masque et vous devrez également respecter la distanciation physique.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.magnanville.fr.