VERNON : STAGES DE ROLLER TOUT l’ÉTÉ

Des stages de roller sont organisés tout l’été à Vernon . Vous pouvez participer à 2, 7 ou 10 cours de 1h30, le planning est souple et modulable. Durant les cours vous apprendrez à bien mettre votre matériel, les méthodes pour freiner, maîtriser votre vitesse, savoir faire un virage, faire + d’1 km sans s’arrêter, faire Vernon-Giverny en déjouant les pièges. Vous découvrirez également des trucs et astuces, et des surprises sont également au programme.

Le matériel n’est pas fourni. Le casque et les protections sont obligatoires (poignets/genoux/coudes).

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter l’Association Action à Réaction par téléphone au 06 30 50 92 04, vous rendre sur la page Facebook de l’association : https://www.facebook.com/ActionaReaction/ ou encore vous rendre sur le site internet de la ville de Vernon : www.vernon27.fr.

Infos/Inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepQguMQ_OB6oGF-qE9zq5EkurMXt7W2J7HI_zhBf-6Gb7efQ/viewform