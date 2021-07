VERNON : ATELIER ARTISTIQUE PARENTS-ENFANTS

Un atelier artistique peinture en volume parents-enfants est organisé samedi prochain, le 10 juillet de 10h à 17h (1 heure de pause déjeuner, possibilité de sortir les pique-nique du sac) au Jardin des Arts à Vernon.

L’atelier réalisé par Elodie Boutry a pour but de créer des sculptures hautes en couleurs à partir de tasseaux. Avec le bois, vous pourrez expérimenter la mise en volume, tout en faisant un travail sur les couleurs primaires et complémentaires. Les notions d’équilibre, d’empilement et de construction seront abordées.

Croquer, assembler, peindre… une journée pour créer votre œuvre en volume accompagnée par l’artiste.

Pour plus de renseignements sur cet atelier artistique parents-enfants organisé à Vernon rendez vous sur le site internet de la ville www.vernon27.fr.