VERNON : LE CENTRE DE VACCINATION S’AGRANDIT

Depuis lundi dernier et pour permettre à chacun de partir en vacances ou de profiter de l’été sereinement, le centre de vaccination de Vernon situé dans les anciens locaux du Collège César Lemaître au 13 rue St-Lazare s’agrandit avec 4 lignes de vaccination supplémentaires.

Rendre la vaccination accessible le plus rapidement et le plus facilement possible pour tous les habitants est un engagement que la ville de Vernon compte bien tenir. Les 11, 18 et 25 juin dernier, la ville en collaboration étroite avec Seine Normandie Agglomération facilitait déjà l’accès au vaccin aux personnes les plus isolées, en installant un centre éphémère dans le quartier des Valmeux. 80 habitants ont pu ainsi bénéficier d’une première injection, ainsi que d’un rendez-vous pour le 2ème vaccin.

La municipalité va encore plus loin pour renforcer une fois de plus les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 en agrandissant le centre de vaccination de Vernon installé dans les anciens locaux du collège César Lemaître. Dès lundi 5 juillet, un nouvel espace, entièrement réaménagé par les services de la ville et de l’agglomération, a été ouvert au public dans l’enceinte du bâtiment, avec 4 nouvelles lignes de vaccination. Un local est également aménagé pour renforcer le confort des équipes soignantes sur place. L’agrandissement du site a été rendu possible grâce à l’action conjointe du Centre Hospitalier Eure-Seine, de l’Agence Régionale de Santé, du Conseil Départemental de l’Eure, de Seine Normandie Agglomération et de la ville de Vernon.

Les horaires du centre restent inchangées, les équipes vous accueillent 7 j/ 7 de 9h à 12h et de 13h à 22h. La prise de rendez-vous s’effectue via doctolib ou par téléphone au 02 79 46 11 56.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.