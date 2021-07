LES ANDELYS : UN ÉTÉ EN SEINE

Du 16 au 24 juillet, de 14h à 18h à lieu la 1er édition de l’événement, « Un été en Seine »sur les bords de Seine au Petit-Andely. La Ville des Andelys proposera un espace de détente, des activités sportives, culturelles et de loisirs à destination des andelysiens restants sur le territoire pendant les vacances d’été, mais aussi des habitants des territoires alentours et des touristes. Les activités sont à destination de tous les publics, familles, enfants, jeunes et adultes et elles sont gratuites.

Les activités

Nautiques :

Aviron

Voile

Canoë

Sportives sur sable :

Rugby

Foot

Volley

Hand

Jeux traditionnels :

Pétanque

Molki

Nouveaux sports :

Homeball

Teqball

Initiations et démonstrations:

Baseball

Danses

Pilates

Jeux :

Escape Game

Jeux de rôle sur table encadré par un maitre du jeu

Jeux de plateau, d’adresse, de lancer en libre accès

Des espaces adaptés

Détente

coin lecture

séance de relaxation parent-enfant

spectacles enfant/famille

De 0-3 ans

structure gonflable adaptée

modules de motricité

jeux adaptés petite enfance

De 4-10 ans

structures gonflable

parcours sportif

tyrolienne

Les familles auront la possibilité de rester sur le même espace même si les enfants ont des âges différents.

Une buvette associative avec des jus de fruits, soda et eau vous sera proposée.

Pour télécharger le programme d'”Un été en Seine” aux Andelys cliquez ici.

Pour plus de renseignements sur “Un été en Seine” aux Andelys envoyez un mail à eteenseine@ville-andelys.fr, appelez le 06 60 55 25 98 ou rendez vous sur le site internet www.ville-andelys.fr.