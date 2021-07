VERNON : UNE CENTRALE SOLAIRE SUR LE SITE DES BOURDINES

La ville de Vernon, en partenariat avec Seine Normandie Agglomération, lance un appel à manifestation d’intérêt pour l’implantation d’une centrale solaire sur 4 hectares.

Seine Normandie Agglomération engage depuis quelques années, son territoire, dans une démarche ambitieuse visant à couvrir l’ensemble des besoins énergétiques par des énergies renouvelables produites localement, et ce d’ici à 2040. Cette volonté de transition écologique est pleinement inscrite au sein du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de l’agglomération. La ville de Vernon souhaite contribuer à cet ambitieux objectif et prévoit donc la mise en place d’une centrale solaire sur le site des Bourdines (Proposition n°60 de Vernon Mérite Toujours Mieux).

L’Appel à Manifestation d’Intérêt, voté au conseil municipal du 2 juillet dernier, vise ainsi à développer une centrale solaire au sol d’une superficie potentiellement exploitable de 4 hectares, et qui fut une décharge exploitée entre 1950 et 1996. L’implantation d’une centrale solaire représente ainsi une véritable opportunité pour ce site dégradé. La centrale solaire sera également accompagnée d’une valorisation paysagère du site, à travers la plantation d’arbres et arbustes, qui contribueront également à préserver la biodiversité. Dans son choix de candidats, la commune de Vernon sera sensible aux projets qui proposeront des compléments à la centrale solaire, notamment en matière de biodiversité (éco-pâturage ruches,…), à l’origine des différents matériaux, etc.

Chaque développeur solaire ou candidat à l’appel de manifestation d’intérêt devra faire parvenir à la ville de Vernon un dossier de présentation (entreprise, expériences passées, projets en cours de réalisation, chiffres d’affaire, etc.) et de présentation de l’équipe projet, ainsi qu’une note technique complète relative au projet de centrale solaire, un plan de financement et un plan d’affaire prévisionnels. Les dossiers de candidature devront parvenir à la ville de Vernon avant le 3 septembre 2021 à midi, par courrier recommandé (Hôtel de Ville de Vernon Place Barette – BP 903 – 27207 VERNON Cedex) ou par courriel (jdelugan@sna.vernon27.fr / clecontedesfloris@sna.vernon27.fr/ fguerot@sna27.fr ).

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.