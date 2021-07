JOURNAL MARDI 13 JUILLET 2021 00:00 / 10:53 1X

De gauche à droite : Cécile Zammit-Popescu, vice-présidente de GPSEO déléguée aux Grands projets, Raphaël Cognet, président de GPSEO et maire de Mantes la Jolie, Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Ile-de-France en charge du logement, de l’aménagement durable et du SDRIF-Environnemental, et Michel Vialay, député de la 8e circonscription des Yvelines.

TITRES :

– Faits divers : un enfant a chuté du 3e étage à Poissy.

– Yvelines : plusieurs centres de vaccination ferment cet été.

– Grand Paris Seine et Oise : une grille de tarifs unique est adoptée pour six piscines du territoire.

– Les Mureaux : Orange et le Lycée François Villon ont signé un partenariat.

– Interview de Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la Région Ile-de-France en charge du logement et de l’aménagement durable, et Raphaël Cognet, maire de Mantes la Jolie. Ils reviennent sur la subvention accordée par la Région pour aider au renouvellement urbain du Val Fourré.