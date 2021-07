donnez votre avis sur la transformation du val fourré

Après avoir rénové plus de 50% du quartier du Val Fourré entre 1995 et 2020, de nouvelles opérations portées par la communauté urbaine, l’Agence Nationale pour la rénovation urbaine, le conseil Départemental, la ville et les bailleurs sont prévues pour l’acte 2 du renouvellement urbain. Avec 400 M € consacrés, ce chantier s’inscrit parmi les plus ambitieux d’Ile-de-France. Pour associer pleinement les Mantais à ce nouveau projet, une consultation est lancée jusqu’au au 8 octobre; vous pouvez ainsi donner votre avis sur la transformation du Val Fourré.

Pour cette nouvelle étape, l’accent est mis sur l’amélioration de la vie quotidienne avec la création d’équipements publics, l’aménagement de voies pour favoriser les mobilités douces, la réhabilition de logements, l’ouverture du quartier sur la ville et la valorisation des commerces de proximité tout en positionnant la transition écologique au centre du projet.

« Ce nouveau projet place la transition écologique au cœur de cette nouvelle phase de transformation du Val Fourré. C’est la garantie d’une meilleure qualité de vie pour les habitants que ce soit en termes d’isolation des logements, de mobilités douces ou encore de nature en ville », indique Raphaël COGNET.

Déjà lauréat de l’appel à projet régional « 100 quartiers innovants » et labellisé « Ecoquartier », le programme ambitionne d’étendre cette exigence environnementale aux 4 secteurs concernés par l’ANRU 2 (Aviateurs, Musiciens, Physiciens, Centre du quartier). Pour connaitre les grandes lignes du projet quartier par quartier, cliquez ici.

Pour que chaque Mantais qui le souhaite puisse donner son avis sur le projet, la ville et la communauté urbaine proposent une série d’actions. Au programme : des balades urbaines, des réunions publiques avec les partenaires tels que les bailleurs et une exposition au centre de vie sociale Aimé Césaire. Un registre papier en mairie et au centre Aimé Césaire de Mantes-la-Jolie sont disponibles jusqu’au 9 octobre prochain. Un registre numérique est également accessible.

GPS&O, la ville de Mantes-la-Jolie et l’Etablissement public foncier d’Île-de-France ont dévoilé l’identité graphique et le slogan qui encapsuleront la deuxième étape du renouvellement urbain du Val Fourré. Ils traduisent trois objectifs majeurs : rallier tous les partenaires sous une même bannière pour faciliter l’appropriation par les habitants, positionner la transformation du Val Fourré comme un projet de ville au-delà du quartier et affirmer l’ambition écologique du projet.

Pour plus de renseignements sur la transformation du Val Fourré rendez vous sur le site internet gpseo.fr.