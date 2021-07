EVREUX : TESTEZ LE LOMBRICOMPOSTAGE

Evreux Portes de Normandie lance une expérimentation sur le lombricompostage et recherche 45 personnes volontaires. Savez-vous que grâce au lombricomposteur, vous pouvez valoriser vos déchets de cuisine pour en faire un compost et un engrais naturel pour les plantes ? Si vous habitez en appartement et que vous souhaitez découvrir cette technique de traitement des déchets 100% naturelle, contactez le 02 32 31 31 77.

Pour en savoir plus sur cette expérimentation sur le lombricompostage rendez vous sur le site internet d’Evreux : evreux.fr.