VERNON : YOGA EN PLEIN AIR

Et si vous terminiez votre journée par un moment de détente et une pratique relaxante ? Vous pourrez participer à une séance de yoga en plein air à Vernon, au jardin de la Manufacture des Capucins, guidée par David Bonhomme, professeur de Yoga Vinyasa le jeudi 22 juillet de 18h30 à 19h30 et le mardi 27 juillet de 17h à 18h. Pratique en extérieur, accessible à tous, que vous soyez débutant(e) ou déjà pratiquant(e).

Tarif : 10€ la séance

Sur inscription auprès de David Bonhomme par téléphone au 06 68 81 36 50 ou par mail à david.hoang.sa@gmail.com.

Attention : Les tapis ne sont pas fournis, pensez à apporter le vôtre ! Vous pouvez également venir avec vos briques de yoga, sangle ou coussin si besoin

Pour plus de renseignements sur cette séance de yoga en plein air à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.