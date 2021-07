Le Département des Yvelines, avec la CNAV et le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, mène une expérimentation sur le bien vieillir dans les Yvelines avec six villes yvelinoises : Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Mantes-la-Jolie, Maule, Auffargis et Condé-sur-Vesgre.

Cette expérimentation a pour objectif d’élaborer une politique globale à destination de tous les seniors. Une démarche participative pour eux et par eux.

Culture, habitat, lien social, mobilités… au total, pendant un an, huit thématiques sont passées au crible en donnant la parole aux principaux concernés.

Un questionnaire en ligne a été lancé afin de dresser un état des lieux de l’attractivité du territoire pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Découvrez le sur : swll.to/enqueteCD78seniors

Toutes les infos sur le bien vieillir dans les Yvelines sur http://swll.to/kCe7M