JOURNAL MERCREDI 21 JUILLET 2021 00:00 / 10:03 1X

De gauche à droite : Jehane Bensedira, secrétaire générale adjointe en charge du développement économique et de la cohésion des territoires, Cathia Marion, présidente de Nouvelles Voies, Nathalie Aujay, adjointe au maire de Mantes la Jolie, chargée des seniors et de la santé, et Aïssata Diaw, conseillère municipale.

TITRES :

– Faits divers : un incendie s’est déclaré dans une résidence à Limay.

– Grand Paris Seine et Oise : le pass sanitaire s’étend aux piscines et à la Médiathèque des Mureaux.

– Rosny sur Seine : les menus des cantines vont changer dès la rentrée.

– Culture : le Château de la Roche-Guyon fête les 15 ans des Master classes.

– Interview de Sarah Wohlgemuth , responsable du développement public au sein de l’association Nouvelles Voies, et Jehane Bensedira, secrétaire générale adjointe en charge du développement économique et de la cohésion des territoires. Elles reviennent sur la proposition présentée par Nouvelles Voies, lauréate de l’appel à projet concernant la lutte contre la pauvreté.