LES ANDELYS : ATELIERS CULTURELS DE L’ÉTÉ

Le Service de la culture et du patrimoine de la Ville des Andelys, propose des ateliers culturels tout au long de l’été pour les enfants de 5 à 14 ans. Ils pourront y faire des activités manuelles en relation avec la culturel. Ces ateliers, permettront aux jeunes d’aborder différents thèmes culturels de façon ludique.

Programme

Un chat sans sourire, un sourire sans chat

Mercredi 28 juillet, 10h-12h (5-7 ans)

Tout en visitant l’exposition de photographies « Veduta ou le paysage reconstitué », la médiatrice fera découvrir aux enfants l’univers de Lewis Carroll, l’auteur d’ Alice au pays des merveilles. Ils réaliseront ensuite un décor de boîte où sera représenté le chat du Cheshire et son fameux sourire !

Le nom de la rose – création d’une broche

Mercredi 4 août, 10h-12h (9-12 ans)

Le musée Nicolas Poussin possède de curieux objets dans ses collections : des reliquaires ornés de décors en papier. La médiatrice expliquera aux enfants comment le papier peut devenir un matériel artistique créatif : pliage, rouleau. Les enfants réaliseront ensuite une rose blanche en paperolles pour en faire une broche.

L’univers merveilleux d’Alice

Vendredi 6 août, 14h-16h (5-7 ans)

Viens découvrir l’univers fantastique de Siloé, le photographe qui expose au musée, et rapproche le de celui d’Alice au Pays des merveilles. Puis à ton tour, crée ton paysage merveilleux en mêlant collage et dessin.

Le corbeau et le renard

Mercredi 11 août, 10h-12h (7-9 ans)

Pour célébrer les 400 ans de la naissance de Jean de la Fontaine, le musée Nicolas Poussin propose un atelier origami sur « Le corbeau et le renard ». Après une découverte de la fable et de la représentation animalière sur certains objets du musée, la médiatrice proposera aux enfants de réaliser un renard et un corbeau en origami, avec un fromage en paperolles !

Les fractales, un univers fractionné

Vendredi 13 août, 10h-12h (à partir de 11 ans)

Vous aimez la géométrie, les mathématiques et l’art ?

Alors venez découvrir l’exposition de photographies « Veduta ou le paysage reconstitué » au musée des Andelys et l’univers surprenant des fractales. Puis dessinez le triangle de Sierpinski, célèbre fractale.

L’histoire des Andelys en BD

Mercredi 18 août, 10h-12h (9-12 ans)

Rencontre quelques uns des grands personnages qui ont fait les Andelys grâce aux collections du musée Nicolas Poussin. Raconte ensuite leur histoire en BD, guidé par les conseils de la médiatrice.

Verreries haute en couleurs

Vendredi 20 août, 14h-16h (9-12 ans)

Aux Andelys, l’art de travailler le verre est historique. Des vitraux de la collégiale aux verreries Holophane tu découvriras de nombreuses techniques de transformer le verre en œuvre d’art. Puis à ton tour, tu transformeras le verre en le décorant de chaudes couleurs.

Souvenir de vacance à la manière de Siloé

Mercredi 25 août, 10h-12h (7-12 ans)

Apporte tes photos de vacances et après la découverte de l’exposition de Siloé « Veduta ou le paysage reconstitué », créer ton album photo de vacances à la manière de l’artiste.

Les ateliers se déroulent au musée Nicolas Poussin, sur inscription au 02 32 54 31 78 et par mail à musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr (4€ par enfant).

Pour plus de renseignements sur les ateliers culturels de l’été aux Andelys rendez vous sur le site internet https://www.ville-andelys.fr.