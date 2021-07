YVELINES : 20 VILLES PRIMÉES PAR L’EFS

20 communes des Yvelines ont reçu cette année le label de l’Établissement français du sang (EFS). Ce label se présente sous la forme de trois cœurs. Le premier marque l’engagement de la commune en termes de communication autour du don du sang. Le second, l’implication dans la collecte, et le troisième symbolise le soutien de la collectivité à la cause.

Parmi les communes triplement couronnées, Maurepas obtient ce label pour sa première participation. Bois d’Arcy, Limay, Rosny-sur-Seine et Voisin-le-Bretonneux obtiennent eux deux cœurs pour leur primo candidature. Tout comme les Loges-en-Josas avec un cœur.

Au total, pour cette 10e édition, 132 communes Franciliennes ont répondu à l’appel à candidature. Elles sont 78 à avoir obtenu le plus haut label, dont huit des Yvelines. On y retrouve Achères, Carrières-sous-Poissy, Elancourt, Louveciennes, Marly-Le-Roi, Maurecourt, Maurepas et Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Vous retrouverez la liste complète des villes primées par l’EFS dans les Yvelines sur le site internet www.yvelines-infos.fr.