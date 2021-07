EVREUX : LES « VISITES FLASH » DU MUSÉE

Cet été, le musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux propose des visites guidées flash (durée : 30min) tous les mercredis. L’occasion de découvrir le musée sous trois angles différents. Ces visites ont lieu à 15h et 16h, elles sont gratuites. La réservation est conseillée au 02 32 31 81 90.

Vous pourrez voir l’exposition focus « En aparté » du 28 juillet et 18 août. En 2016, le musée d’Évreux faisait l’acquisition d’une photographie de Charles Fréger, Gisèle en marquise. Aux côtés d’objets du quotidien nécessaires à la toilette féminine et d’un portrait de Marie Marguerite Henriette Porlier, sortis exceptionnellement des réserves pour cet accrochage inédit, le dialogue se crée…Un dialogue entre intimité et obligation mondaine, entre hygiène et apparat, entre simplicité et exubérance, entre réalité historique et rêverie d’un autre temps.

Pour plus de renseignements sur ces visites flash du musée d’Evreux rendez vous sur le site internet evreux.fr.