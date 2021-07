SAINT-MARCEL : COLLECTE DE DON DU SANG

Une collecte de don du sang aura lieu à Saint-Marcel le 04 août 2021 de 14h30 à 18h à la Salle du Virolet.

Pour pouvoir donner son sang il faut respecter un délai d’au moins 8 semaines entre 2 dons de sang total. Une femme peut donner son sang 4 fois par an, un homme 6 fois. Age : entre 18 et 70 ans (avant le 71e anniversaire). Peser au moins 50 kg. Être reconnu apte au don par le personnel EFS (entretien médical pré don lors de la collecte). Vérifiez votre éligibilité pour un don de sang en contactant le 03 28 54 22 58 ou en faisant le test pour savoir si vous pouvez donner : https://efs.link/test.

COVID-19 : pas de risque de transmission par transfusion et toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre : prise de rendez-vous, port du masque obligatoire pour tous, application des règles de distanciation et d’hygiène renforcées. Le don de sang est possible avant et après l’injection de vaccin contre la Covid-19 sans délai d’ajournement. En cas de vaccination à l’étranger ou d’essais vaccinaux, contactez l’EFS.