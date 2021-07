YVELINES : LE DÉPARTEMENT RECRUTE 70 ÉTUDIANTS

Le département des Yvelines recrute 70 étudiants. Pour accompagner des jeunes confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE), le Département des Yvelines déploie, en partenariat avec IFEP et avec l’appui des équipes pédagogiques du site « Les Clefs de l’école », un dispositif ambitieux de mentorat à destination des jeunes, âgés de 6 à 15 ans. Le recrutement de 70 étudiants pour 1 an, est en cours. Vous pouvez candidater.

Un dispositif en faveur de l’égalité des chances pour permettre au plus grand nombre d’accéder à un socle commun de connaissances, de compétences et de culture et prévenir ainsi les risques de rupture et de décrochage scolaire.

La crise sanitaire a mis en exergue et accru le risque de décrochage scolaire, par le double effet du confinement et de la fracture numérique.

Afin d’accompagner les enfants et les adolescents confiés aux services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), le Département des Yvelines déploie, en partenariat avec l’association IFEP (Insertion, Formation, Education, Prévention) et avec l’appui des équipes pédagogiques du site « Les Clefs de l’école », un dispositif ambitieux de mentorat.

Ce dispositif vient aussi compléter le plan d’action global du Département en matière de lutte contre la précarité des étudiants, durement touchés par la crise sanitaire.

Ces jeunes, âgés de 6 à 15 ans, seront accompagnés par un étudiant yvelinois : ils bénéficieront à la fois d’un soutien scolaire et d’un accompagnement dans leur choix d’orientation. Un dispositif en faveur de l’égalité des chances pour permettre au plus grand nombre d’accéder à un socle commun de connaissances, de compétences et de culture et prévenir ainsi les risques de rupture et de décrochage scolaire.

Aux étudiants qui souhaitent s’investir dans un emploi salarié auprès des élèves et des collégiens confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance sur le département des Yvelines, l’association IFEP propose d’assurer un soutien scolaire et un accompagnement de proximité.

Les mentors bénéficieront d’une double formation :

Une formation en pédagogie, à la transmission des apprentissages et l’accompagnement à l’orientation, délivrée par le prestataire expert (Les Clefs de l’Ecole)

Une formation sur les fondamentaux en protection de l’enfance délivrée par la Direction de l’Enfance et de la Jeunesse du Département.

L’étudiant-mentor accompagne, en groupe ou de façon individuelle, plusieurs enfants confiés aux services de l’ASE. Son rôle est de soutenir les enfants dans leurs apprentissages scolaires et de favoriser leur autonomie, leur curiosité ou encore leur utilisation des outils numériques, grâce à des supports ludiques et variés. Le mentor accompagne l’enfant à la découverte des acteurs/ métiers du territoire, pour lui permettre de découvrir les différentes professions qui s’offrent à lui et construire son propre projet d’avenir. L’accompagnement est réalisé chez l’enfant ou dans une structure partenaire à proximité, individuellement ou en groupe

Si vous êtes étudiant et que vous souhaitez postuler, vous devez remplir les critères suivants :

Être titulaire d’un BAC+2 de préférence

Avoir une expérience dans le domaine du soutien scolaire et une expérience avec les enfants (animation, auxiliaire de vie scolaire, etc…).

Être à l’écoute et bienveillant envers les enfants et être en capacité de nouer une relation de confiance et de respect avec eux

Être en capacité de les accompagner vers l’autonomie

Avoir un grand sens relationnel : ouverture, engagement, adaptabilité, responsabilité, patience, empathie et affirmation de soi

Respecter la charte éthique

Savoir s’adapter aux besoins exprimés par l’école

Être en mesure de proposer des outils ludiques et éducatifs. Une expérience associative et une volonté de s’engager sur deux ans seraient un plus.

Un diplôme du BAFA est souhaitable.

Le Département des Yvelines recrute 70 étudiants pour des CDD de 1 an et de10 h 00 par semaine, rémunéré, à temps partiel. La prise de poste aura lieu le 25 août 2021.

Votre candidature doit comporter : une lettre de motivation : précisez la ou les filière(s) d’enseignement supérieur suivie(s) et votre niveau d’étude ; les pôles de matières où vous vous sentez le plus à l’aise (sciences, littérature, langues étrangères, arts…) ainsi qu’un CV.

Votre candidature est à envoyer par courriel à : soutien-educatif.ifep@outlook.fr

Pour plus d’informations rendez vous sur la page dédiée au recrutement sur le site 78-92 ou sur le site du Département www.yvelines-infos.fr.