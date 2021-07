Les inscriptions aux Foulées du Mantois-Vexin, qui se dérouleront dimanche 5 septembre, sont ouvertes. Vous pourrez vous dépasser sur les parcours de 6 et 12 km. Le départ aura lieu à 10h, avenue Albert-Camus à Mantes-la-Jolie.

Tarifs : 5 € (6 km marche ou course) et 10 € (12 km course)

Pour participer aux Foulées du Mantois-Vexin vous devez vous inscrire avant le 3 septembre : https://bit.ly/3zAm8Gj

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.