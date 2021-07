SAINT-MARCEL : RANDO VTT FAMILIALE

Une rando VTT familiale est organisée de 22 août 2021 de 14h à 17h à Saint-Marcel. Cette randonnée sans difficulté majeure est gratuite et ouverte à tous. Pour des raisons de sécurité, aucun enfant ni adolescent ne sera accepté seul ; les enfants sont sous votre responsabilité et le port du casque et du gilet est obligatoire pour tous. Chacun roule avec un VTT en bon état de fonctionnement. Pour participer à cette rando VTT familiale vous avez donc rendez-vous le 22 août sur le parking rue Jules Ferry à Saint-Marcel.

Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site internet www.saint-marcel27.fr.