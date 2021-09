Vernon : Exposition Le Sport en lumière

L’exposition « Le Sport en lumière » se tiendra pendant les Journées Européennes du Patrimoine le 18 et le 19 septembre 2021 au Musée de Vernon, et présentera 10 œuvres photographiques issues de rencontres sportives de jeunes Vernonnais.

En effet, à l’occasion du tournoi de football (Coupe d’Afrique des Nations) organisé par l’association « Une Pensée », le samedi 10 juillet et le tournoi de streetball 3×3 du samedi 24 juillet organisé par le SPN (Stade Porte Normande), les photographes Audic-Rizk sont intervenus pour créer une passerelle entre l’art et le sport à travers une médiation en co-création avec les spectateurs des matchs de streetball et football. Les tournois ont permis aux spectateurs de créer des courtes vidéos des matchs que les artistes ont transformés par la suite avec une technique de photographies intensives. Des vignettes réalistes issues des vidéos seront présentées à côté des œuvres afin de montrer les sportifs reconnaissables dans leur élan.

Pour plus de renseignements sur l’exposition « Le Sport en lumière » rendez vous sur le site de la ville de Vernon : www.vernon27.fr.