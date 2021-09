JOURNAL LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 00:00 / 9:47 1X

Marylin Lafleur, co-fondateur d’Arawak Market. Il nous présente son concept de produits artisanaux directement importés des Antilles pour être vendus dans les Yvelines

TITRES :

– Faits divers : un conducteur a roulé à contre-sens sur l’autoroute vers Buchelay.

– Mézières sur Seine : la Ville organise une journée dédiée à l’environnement samedi 9 octobre.

– Grand Paris Seine et Oise : le OFF d’Eole Factory Festival se poursuit jusqu’au 16 octobre.

– Les Mureaux : le Festival International du Cirque se déroule les 8 et 9 octobre.

