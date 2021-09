Evreux : Les Fêtes Normandes

Les Fêtes Normandes auront lieu le weekend prochain, les 2 et 3 octobre 2021, à Evreux. A l’occasion de la réunification de la Normandie, Évreux a choisi de célébrer sa région une fois par an, en octobre, pour répondre à la demande de ses habitants, très attachés à leur identité normande, et offrir à l’ensemble des Normands un événement majeur dédié à leur patrimoine.

Cette fête se différencie chaque année par un thème et une ville normande à l’honneur : la vache en 2015, la mer en 2016, le cheval en 2017, les vikings en 2018, le cinéma en 2019, les châteaux en 2021. Avec plusieurs centaines de participants : artisans, agriculteurs, offices de tourisme, musées, chefs culinaires, danseurs, musiciens, comédiens, producteurs… et des milliers de visiteurs.

Les Fêtes Normandes plongent cette année dans les vies de châteaux, du Moyen-Âge à l’Âge Classique, sous la protection de l’illustre Guillaume le Conquérant, né au château de Falaise, ville invitée d’honneur.

Le pass sanitaire est obligatoire.

Vous retrouverez le programme complet des Fêtes Normandes organisées à Evreux en cliquant ici.

Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site internet evreux.fr.