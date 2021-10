JOURNAL VENDREDI 08 OCTOBRE 2021 00:00 / 9:05 1X

Randy M’Piana et Dorine Dumortier, chargés de prévention, respectivement au CRCDC d’Ile de France, et au comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer.

TITRES :

– Faits divers : un homme est soupçonné d’un double meurtre à Bazemont.

– Bonnières sur Seine : une Maison France Services a ouvert cette semaine.

– Ecquevilly : l’association Mosaïque a présenté son projet de lutte contre le cancer.

– Mantes la Jolie : des motos décorées et des voitures anciennes seront rassemblées dimanche 10 octobre pour Octobre rose.

– Interview de Dorine Dumortier et Randy M’Piana, chargées de prévention, respectivement au comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer, et au Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers d’Ile de France. Ils reviennent sur les actions menées par les deux entités durant Octobre rose, cette semaine à Mantes la Jolie.