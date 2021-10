Mantes-la-Jolie : Atelier déplacement et mobilité

Un atelier déplacement et mobilité aura lieu samedi prochain, le 16 octobre 2021, de 14h à 16h, dans la salle A de l’Agora à Mantes-la-Jolie. Cet atelier est organisé dans le cadre des Assises de la transition écologique.

S’informer, débattre, proposer pour construire la ville de demain. Voici l’ambition des Assises de la transition écologique. Organisées par la Ville, elles sont une occasion de se réunir et d’agir collectivement avec une programmation riche en débats, ateliers et visites pour imaginer un territoire dynamique et durable.

En 2020, la Ville mettait en place son Plan Vélo. Espaces publics partagés entre piétons, vélos et voitures, utilisation des transports en commun, partage de véhicules, autant de pistes de réflexion pour aller plus loin que la ville souhaite aborder avec vous.

Le nombre de place étant limité, l’inscription est obligatoire.

Pour vous inscrire rendez-vous sur assises.transitionecologique.manteslajolie.fr. Et si vous ne pouvez pas participer aux ateliers, pas de soucis, faites part de vos remarques ou propositions dans les boîtes à idées.

Pour plus de renseignements sur l’atelier déplacement et mobilité rendez vous sur le site internet de Mantes-la-Jolie : www.manteslajolie.fr.