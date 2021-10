JOURNAL VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 00:00 / 9:43 1X

De gauche à droite : Amandine Bahich et Nassima Dhaif, commerçantes, et Benoit Malassigné, de BGE Yvelines.

TITRES :

– Faits divers : des individus ont brisé la vitre d’un bus à Mantes la Jolie.

– Grand Paris Seine et Oise : la communauté urbaine lance la concertation pour la modification du Plan local d’urbanisme intercommunal.

– Epône : la Ville inaugure son stadium de VTT et Trial le 16 octobre.

– Epône : la commune lance sa semaine sportive et ludique.

– Interview de Benoit Malassigné, conseiller au sein de BGE Yvelines, Amandine Bahich et Nassima Dhaif, commerçantes. Ils nous parlent du dispositif Boutik Lab, qui accueille durant six mois des porteurs de projets de commerce au 28 rue du Vieux Pilori à Mantes la Jolie.