Vernonnet : infrastructures sportives

Venez découvrir les infrastructures sportives de Vernonnet en compagnie de l’équipe municipale, demain, samedi 16 octobre 2021.

Découvrez le programme

14h30 : Skate-Park

14h50 : Parking du complexe sportif

15h05 : Aire de lancer de disque

15h25 : Pas de tir à l’Arc

15h45 : Inauguration base nautique

16h10 : Pot en bord de Seine

16h30 : Fin de la visite

La Ville de Vernon s’engage pour le sport et la jeunesse. En témoignent les grands projets sportifs réalisés en 2021 et les infrastructures sportives à venir qui seront présentés au public ce samedi 16 octobre à 14h30 à Vernonnet.

Une base nautique plus vaste et respectueuse de la nature

Les associations nautiques ont été entendues : leur base, située aux Tourelles, est désormais entièrement rénovée et agrandie, offrant ainsi plus de place au Yacht Club, au club d’aviron et au SPN Canoë-Kayak pour pratiquer leur activité. Des containers ont été installés : 18 structures légères, préservant le sol par leur poids réduit, avec pour objectif de s’inscrire au sein de ce site naturel classé, sans fausse note et sans coupes d’arbres. La capacité de stockage pour les associations est ainsi doublée, et une place est réservée à la brigade fluviale de la Police Municipale. Le chantier, d’un montant de 460 000 euros, est entièrement financé par la Ville. Le parking du complexe sportif a quant à lui été réaménagé. Un cheminement a également été réalisé afin de faciliter la mise à l’eau des embarcations et le site est entièrement sécurisé. Ces travaux, réalisés en synergie avec ceux de la Seine à Vélo, participent à la requalification complète des Tourelles comme prévu par l’engagement n°44 de programme « Vernon Mérite Toujours Mieux ».

De nouveaux équipements pour le stade de Vernonnet

L’aire de lancer du stade de Vernonnet a bénéficié d’un coup de neuf. 10 000 euros ont été débloqués par Seine Normandie Agglomération pour doter le stade d’un nouvel équipement : une dalle de béton plus grande et des filets flambants neufs permettent aujourd’hui aux 250 licenciés de pratiquer le lancer de disque en toute sécurité. Les habitués du stade peuvent également profiter d’un pas de tir à l’arc flambant neuf. L’agglomération est maître d’ouvrage de ces deux nouveaux équipements.

Première pierre pour le futur skate parc vernonnais

Les skateurs et autres amateurs de glisse urbaine auront bientôt leur nouveau spot ! Les travaux du futur skate parc débutent ce mois-ci pour une livraison prévue fin 2021. Et la Ville a vu les choses en grand : il s’agira en effet du plus vaste planchodrome de la région après celui du Havre. Innovant par sa forme, il pourra être utilisé en skate, rollers, BMX ou trottinette, par les débutants comme par les experts. Cet espace sera également inclusif avec 70% de l’ensemble accessible aux personnes à mobilité réduite.

« Le skate parc actuel est vieillissant, c’était un engagement de longue date de fournir un nouvel équipement qui sera implanté à Vernonnet, près du stade », détaille le Maire, François OUZILLEAU, « Vernon a récemment été labellisé Terre de Jeux 2024 en amont des Jeux olympiques et paralympiques de Paris or, depuis cette année, le skateboard est un sport olympique ». Le coût de l’opération s’élève à 560 000 euros dont 150 000 financés par la Ville et 225 000 par le Département.

Pour en savoir plus sur les nouvelles infrastructures sportives à Vernonnet rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.