Les Andelys : La semaine sénégalaise

La semaine sénégalaise aura lieu du 26 au 30 octobre 2021 aux Andelys. En avril dernier, la ville a lancé un sondage pour connaître quel pays d’Afrique vous souhaiteriez découvrir lors de l’événement, « Un pays, une culture». Le Sénégal à récolté plus 40% des voies contre 18% pour la Côte d’Ivoire, 32% pour le Mali et 10% pour la Mauritanie. Vous avez donc fait le choix du Sénégal et c’est avec un grand plaisir que le Centre social des Andelys va mettre à l’honneur ce magnifique pays et sa culture.

Du 26 au 30 octobre 2021, de nombreuses animations (à partir de 3 ans) vous seront proposées : cuisine, couture, création de bijoux, foot, poterie, coiffure, conte musical…

Inscription à la Maison de la Famille et des Solidarités : 02 32 54 75 63 / 06 60 30 53 69 / semaine-senegalaise@ville-andelys.fr (place limitées)

Le port du masque vous sera recommandé.

Pour plus de renseignements sur la semaine sénégalaise organisée aux Andelys rendez vous sur le site internet www.ville-andelys.fr.