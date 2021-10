JOURNAL VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 00:00 / 10:36 1X

Le hacker éthique, Gaël Musquet, à la tête de l’Observatoire de Vernon depuis un an, vient de recruter son premier salarié, un astrophysicien.

TITRES:

– Fait divers : un homme arrêté pour avoir roulé alcoolisé, et à 202 kilomètres par heure, sur l’A13, près de Gaillon.

– Gisors : l’hôpital innove pour soutenir la population.

– Vernon : une dizaine de rétroviseurs arrachés Rue du Grévarin.

– Interview de Gaël Musquet, hacker éthique. Depuis un an il est à la tête de l’Observatoire de Vernon, et il vient de recruter son premier salarié, un astrophysicien.