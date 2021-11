Evreux : Cinéconcert “Oggy et les cafards”

Demain, le 3 novembre 2021, venez assister au Cinéconcert “Oggy et les cafards” à Evreux. Si vous êtes fans du dessin-animé Oggy et les cafards, profitez des vacances scolaires pour une sortie en famille à la découverte de ce spectacle hybride entre cinéma et concert dans la grande salle du Kubb. Le duo infernal Saro et Alexinho, composé de deux champions mondialement connus de beatbox, se prête au doublage et bruitage de ce classique de l’humour. Un ciné-live impressionnant de technique et drôlerie, dont la maîtrise scotchera de surprise les petits comme les plus grands.

Concert assis dans les gradins à partir de 8 ans.

Pour plus de renseignements sur le Cinéconcert “Oggy et les cafards” organisé à Evreux rendez vous sur le site internet evreux.fr.