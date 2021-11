JOURNAL MARDI 02 NOVEMBRE 2021 00:00 / 9:40 1X

Claudine Aumont, présidente de l’association Signe et Image.

TITRES :

– Faits divers : un homme a menacé de mort sa femme à St Germain en Laye.

– Epône et Mézières sur Seine : deux monuments sont candidats à l’opération de restauration de la Région.

– Mantes la Jolie : le centre Hélène-Touvay laissera place à 65 logements.

– Mantes la Jolie : le Forum « Bien-être en famille » vous accueille le 7 novembre.

– Interview de Claudine Aumont, présidente de l’association Signe et Image. Elle nous présente le Salon du livre et des écrits, qui se déroulera à Buchelay, dimanche 7 novembre.