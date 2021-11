Mantes-la-Jolie : Forum Bien-être en Famille

Le Forum Bien-être en famille aura lieu dimanche prochain, le 7 novembre 2021, de 9h30 à 18h30, au Complexe Dantan de Mantes-la-Jolie. Ce forum invite les parents d’enfants et d’adolescents, pour le temps d’une journée, à se divertir et échanger autour de projets éducatifs et sociaux sur le thème « bien-être familial et personnel ».

La Ville de Mantes-la-Jolie et le Département des Yvelines, vous propose le Forum Bien-être en famille pour se divertir et échanger autour de projets éducatifs et sociaux. Une occasion pour découvrir les clés afin de favoriser les temps d’écoute, de complicité et les discussions au sein de la famille.

Au programme : ateliers, tables rondes, activités ludiques en tout genre pour la famille et des débats.

L’entrée sera libre et gratuite. Port du masque et Pass sanitaire obligatoires.

Pour visionner le programme complet du Forum Bien-être en famille organisé à Mantes-la-Jolie cliquez ici, pour télécharger votre invitation cliquez ici et pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet yvelines-infos.fr/agenda/forum-bien-etre-en-famille/