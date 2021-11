BPM MAGAZINE UN TOIT SOUS LA MAIN – 30 OCTOBRE 2021 00:00 / 20:16 1X

L’Association Un Toit Sous la Main

BPM reçoit L’Association Un Toit Sous la Main. Retrouvez le président de l’association, Vincent Breuil. L’association a pour but de loger et accompagner vers l’insertion des personnes exclues des dispositifs institutionnels de logement social et d’hébergement d’urgence.