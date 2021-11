JOURNAL VENDREDI 05 NOVEMBRE 2021 00:00 / 9:26 1X

L’équipe de Blues sur Seine reprend son Festival après deux ans d’absence.

TITRES :

– Faits divers : une octogénaire a été victime d’un cambriolage violent à Porcheville.

– Saint Martin la Garenne : un polluant a été découvert sur le chantier de prolongement du RER E.

– Rosny sur Seine : la campagne de vaccination contre la grippe débute le 8 novembre.

– Les Mureaux : Seinergy Lab propose une exposition interactive sur les transports et le développement durable.

– Interview de Chantal Cippelletti, présidente de l’association Blues sur Seine, et Sébastien Picot, responsable de production. Ils présentent le Festival Blues sur Seine, qui se déroule du 12 au 27 novembre dans le Grand Paris Seine et Oise.