SNA : Adoptez des poules

Adoptez des poules pour réduire vos déchets, voici une solution proposée par SNA et qui offre de nombreux avantages. Avec l’évolution des modes de vie et de consommation, chaque Français produit 2 fois plus de déchets qu’il y a 40 ans. Devant cette augmentation, il convient aujourd’hui d’inverser la tendance et de réduire les quantités de déchets que nous produisons quotidiennement.

Saviez-vous qu’en 1 année, un couple de gallinacés consomme 300 kg de déchets organiques ? En plus de digérer vos restes de repas, les poules vous offriront, jusqu’à un œuf bien frais par jour et feront la joie des enfants. Avant de vous lancer, sachez toutefois que des poules réclament une attention quotidienne, gage de leur bien-être et d’une ponte efficace. Un minimum d’investissement de votre part et d’espace seront nécessaires pour la réussite de ce projet.

Adoptez des poules sur le territoire SNA en remplissant l’appel à candidature avant le 15 novembre.

Pour plus de renseignements appelez le Service Déchets SNA au 02 32 53 95 39, envoyez un mail à environnement@sna27.fr ou rendez vous sur le site internet www.sna27.fr.