GPS&O : mois des bébés lecteurs

Comme chaque année au mois de novembre, le réseau de lecture publique GPS&O propose des actions pour donner le goût de la lecture aux bébés dès la naissance avec le mois des bébés lecteurs. Au programme : ateliers, contes musicaux, lectures collectives, expositions, conférence et temps d’échanges entre professionnels et parents.

Favoriser la curiosité et l’épanouissement du tout-petit, avant même son entrée en école maternelle, est essentiel. Ce n’est pas moins de 33 événements sur 9 communes qui vous permettront de vivre un moment privilégié avec vos enfants autour d’ateliers, contes musicaux, lectures collectives, temps d’échanges entre professionnels et parents ou encore lors de spectacles tous aussi étonnants et festifs les uns que les autres.

Labellisé par le Ministère de la Culture pour porter le dispositif « premières pages » sur le territoire, le réseau de lecture publique sensibilise les familles à l’importance de la lecture chez les tout-petits et fait la promotion de la littérature jeunesse.

Cette année encore, venez à la découverte de quatre albums inédits sélectionnés avec attention par les professionnels de la petite enfance et du livre : En 4 temps de Bernadette Gervais, Occupé de Mathieu Maudet, L’arrivée des Capybaras d’Alfredo Soderguit et Familles de Georgette. Des histoires drôles, sensibles, graphiques, il y en a pour tous les goûts.

Venez partager, découvrir et passer des moments uniques avec vos tout-petits en suivant notre programmation.

Vous retrouverez le programme complet du mois des bébés lecteurs du réseau de lecture publique GPS&O en cliquant ici.