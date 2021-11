JOURNAL LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 00:00 / 7:16 1X

De plus en plus de consomm’acteurs et de producteurs s’engagent avec l’AMAP de Vernon, Anne-Laure Aubry nous fait le point.

TITRES:

– Fait divers : la croix du monument aux morts de Bazincourt-sur-Epte a été volée.

– Gisors : la Poste du centre-ville fermée jusqu’au 30 novembre.

– Vernon : l’auberge du Petit Val a pu rouvrir.

– Interview d’Anne-Laure Aubry, présidente d’A MA Portée, l’AMAP de Vernon. Depuis sa création, en 2019, l’association continue de s’agrandir, et de plus en plus de consommateurs et de producteurs s’engagent avec l’AMAP.